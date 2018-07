Der 16-jährige Mozart verarbeitete in „Lucio Silla“ die Eindrücke von Reisen nach Italien.

Protagonist in der schaurig-dramatischen Oper ist ein römischer Schreckensherrscher, der seine Gegner beseitigt und ihnen Eigentum und Frauen raubt. So verbannt Lucio auch Cecilio, in dessen Verlobte Giunia er verliebt ist. Es stellt sich die Frage: Kann die Liebe einen Tyrannen besänftigen?

Stargast in „Lucio Silla“ ist der „Deutsche-Grammophon“-Tenor Franco Fagioli in der Rolle des Cecilio. Mit Tobias Kratzer (Regie) und Rainer Sellmaier (Bühne und Kostüme) inszeniert das „Götterdämmerung“-erprobte Duo diese Opera seria, die in Kooperation mit Opernhäusern in Brüssel und St. Gallen entstand. -fd