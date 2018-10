Ludwig van? Ludwig fun!

Eine verrückt-verrockte Musikkomödie aus der Feder von Michael Postweiler spielen Dorothee Kahler und Horst-Maria Merz auf der Sandkorn-Bühne und auf dem Klavier. Denn Ludwig ist Pianist und klimpert tagein, tagaus nur Beethoven-Stücke.

Seine Nachbarin will ihn überzeugen, auch mal Ausflüge in andere Genres zu wagen, gibt es zwischen Wienerlied und Pop-Musik doch noch so viel, mit dem man Frauenherzen erobern kann... Nur: Welcher Frauen Herzen überhaupt?! -bes