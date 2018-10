Ludwig Fun!

Ein Mann, ein Klavier – und tagein, tagaus wird nur Beethoven geklimpert.

Der neuen Nachbarin geht das ganz schön auf die Nerven, gibt es doch so viele andere schöne Musikstile. Elli will also Ludwig überzeugen, mithilfe eines komplett neuen Sounds zusammen mit ihr die Musikszene Wiens zu erobern. Vielleicht auch das Herz seiner unsterblichen Geliebten?

In Michael Postweilers musikalischer Komödie wird der alte Ludwig van B. gehörig aufgefrischt; in der Uraufführung spielen Dorothée Kahler die Elli und Horst Maria Merz das Klavier. -bes