Ludwigsburger Schlossfestspiele 2021

Zur einwöchigen Residenz von Barbara Hannigan bei den „Schlossfestspielen“ gehört das Mentorinnen-Projekt „Equilibrium“, dessen Ergebnisse der sängerische Nachwuchs in einem Wandelkonzert präsentiert (Do+Fr, 1.+.2.7., Startpunkt: Ehrenhof des Schlosses).

Mit „Chiaroscure“ findet die Residenz der Sopranistin ihren Höhepunkt – ein zweiteiliger Konzertabend, der mit dem Kontrast zwischen hell und dunkel spielt (So, 4.7., 19+22 Uhr, Forum am Schlosspark). Noch ein Highlight ist das Gastspiel der Star-Bratschistin Tabea Zimmermann, u.a. mit Brahms und Tango Nuevo von Piazolla (Do, 8.7, 18 Uhr, Ordenssaal).

Eric Gauthier und seine Company erarbeiten im „The Dying Swans Project“ Interpretationen des „Sterbenden Schwans“ von 16 verschiedenen ChoreografInnen (Do+Fr, 8.+9.7., 20 Uhr; Sa, 10.7., 14+20 Uhr; So, 11.7., 14 Uhr, Theaterhaus Stuttgart). Auch im Juli bei den „Schlossfestspielen“: Multiinstrumentale Klangmeditationen über die menschliche Existenz, geschrieben von Kaan Bulak (Fr, 9.7., 18 Uhr, Ehrenhof) und das Abschlusskonzert mit Musikern des Festspielorchesters (So, 11.7., 19 Uhr, Ehrenhof). -fd