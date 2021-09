Ludwigsburger Schlossfestspiele 2021

Nach der Saison ist immer noch Saison.

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele setzen im Herbst weitere Akzente. Das Tanztheater Pina Bausch aus Wuppertal bringt mit „Kontakthof“ ein Stück in die Barockstadt, das nach seiner Premiere 1978 um die Welt gegangen ist. Dieser Tage ist es von ganz neuem Reiz, denn nach langen Monaten der sozialen Abstinenz sind viele unserer alltäglichen Kontaktbemühungen noch etwas unbeholfen.

Genau davon erzählt Pina Bausch in „Kontakthof“ – von hölzernen Routinen des Aufeinanderzugehens, von gesellschaftlichen Zwängen bei der Kontaktaufnahme, von den Ängsten wie Sehnsüchten, die im zwischenmenschlichen Bedürfnis nach Kontakt schlummern. In Bauschs Worten: „Es geht um Zärtlichkeit und was daraus entstehen kann. Um Überwindung und sich zeigen.“ (Mi+Do+Sa, 6.+7.+9.10., Forum am Schlosspark, Ludwigsburg).

Die Sehnsucht nach Nähe und Miteinander, die europäische Utopie der Grenzenlosigkeit, verhandelt auch das Stegreif.Orchester mit seinem Projekt #bfree. Beethovens 9. Sinfonie wird von Uri Caine, Juri de Marco, Alistair Duncan und Bertram Burkert rekomponiert, Volkslieder werden hinzugefügt, (Musik-)Sprachen vermischen sich und es entsteht ein fließender Abend zwischen Klanginstallation und Konzert (Sa, 2.10., 18 Uhr, Stadthalle Schillerhöhe, Marbach). -fd