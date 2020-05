Ludwigsburger SFS 2020: Eröffnungsstück „Dido And Aeneas“ statt Festspielstart

Die „Ludwigsburger Schlossfestspiele“ machen die geplante Eröffnung trotz Corona-Absage einem breiten Publikum zugänglich.

Ab Do, 7.5., dem eigentlichen Festivalbeginn, ist in Kooperation mit Arte Concert die choreografische Oper „Dido And Aeneas“ von Sasha Waltz und Henry Purcell mit der Akademie für Alte Musik Berlin, Vocalconsort Berlin und Sasha Waltz & Guests für 30 Tage als Video-on-Demand in der Arte-Mediathek abrufbar. Diese weltweit erfolgreiche Produktion sollte die erste Saison des neuen Intendanten Jochen Sandig eröffnen.

Auf www.schlossfestspiele.de wird in einem digitalen Resonanzraum ein interaktiver Austausch zwischen dem Festspielpublikum, den KünstlerInnen, Team und Partnern der „Schlossfestspiele“ fortgeführt. Die „Schlossfestspiele“ öffnen ihr Kartenbüro unter Einhaltung der Hygiene-Auflagen ab Mo, 11.5. (Mo-Fr, 10-13 Uhr) wieder für den Publikumsverkehr. -ps/pat