Luft
Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025
Ohne Luft gäbe es auch keine Musik.
Vielleicht muss man den Musikern beim Anblasen ihrer Instrumente nur ein wenig helfen? Konzeption und Moderation: Denise Hartmann, mit Mitgliedern der Badischen Staatskapelle. Ab drei Jahren. -rw
Fr+Sa, 24.+25.10., 9.30 Uhr; So, 26.10., 11 Uhr, Insel, Karlsruhe
