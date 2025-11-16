Lukas Aue

Bühne & Klassik // Artikel vom 16.11.2025

Zirkus und Theater.

Der Stuhl steht für Wut, Trauer, Sehnsucht und Zweifel im „Entglitten“-Solo des in Bad Herrenalb lebenden Performers, der in seinem poetischen Stück mit zirzensischen Mitteln, der Pantomime, Akrobatik, Clownerie und Tanz unermüdlich nach Hoffnung sucht. -rw

So, 16.11., 18 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

