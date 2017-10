Luther – einer von uns

Seit März wird in Karlsruhe der wichtigste Kopf der Reformation gefeiert.

Martin Luther als „einer von uns“. Künstlerisch spiegelt sich das in 22 Büsten wider, die der Bildhauer Harald Birk mit KarlsruherInnen als Vorbilder gestaltete – Menschen, die in der Stadt und der Stadtkirche aktiv und bekannt sind, aber auch „ganz normale“ und dennoch einzigartige Persönlichkeiten von der Schülerin bis zum Besucher der Bahnhofsmission.

Zu sehen sind alle Büsten gemeinsam noch einmal beim großen ökumenischen Abschlussgottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh und dem katholischen Erzbischof Stefan Burger am 31.10. in der Stadtkirche am Marktplatz.

Zuvor sind Luthers Spuren vor allem musikalisch zu verfolgen: zum Beispiel bei einem Gottesdienst mit Bachkantate (So, 22.10., 11.30 Uhr, St. Stephan) oder beim abendlichen Chorkonzert am selben Tag (18 Uhr, Ev. Stadtkirche) mit dem Coro Piccolo und dem Karlsruher Barockorchester.

Und noch einmal tief eintauchen in Luthers Welt kann man bei der Luthernacht am Sa, 28.10. ab 16 Uhr in der Christuskirche und im Albert-Schweitzer-Saal, einer vielseitigen „Erkundung für alle Generationen“ (Anmeldung per E-Mail erbeten an pfarramt@christuskirche-karlsruhe.de, Tel.: 0721/231 77). -bes