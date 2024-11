1902 in Lemberg gegründet, ist das Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra eines der ältesten, größten und bekanntesten der Ukraine mit Auftritten von der Carnegie Hall in New York über die Berliner Philharmonie und die Tonhallen in Genf und Zürich bis zum Teatro Lucio und der Palau de la Musica in Barcelona.

Die Geschichte des Lemberger Philharmonischen Symphonieorchesters ist mit berühmten Namen verbunden: Richard Strauss, Gustav Mahler, Ruggiero Leoncavallo, Mieczyslaw Karłowicz und Lorenzo Perosi waren hier Gastdirigenten; das Orchester hat mit Komponisten wie Maurice Ravel, Béla Bartók oder Karol Szymanowski und Solisten wie Arthur Rubinstein, Ferruccio Busoni, Wanda Landowska, Jacob Milstein, Eugène Isay, Pablo Casals, Sviatoslav Richter oder Mstislav Rostropovich zusammengearbeitet. Auf dem Programm des Neujahrskonzerts „Aus der Neuen Welt“ stehen neben Antonín Dvoraks titelgebender Sinfonie zum Höhepunkt zwei Uraufführungen: Vasyl Barvinskjys Konzert für Klavier und Orchester (Solistin: Violina Petrychenko) und die „Ukrainische Suite“ von Mykola Kolesa. -pat