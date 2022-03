Die transsexuelle Bonner Vloggerin und Comedienne Nicolette Fountaris ist vor allem mit ihrem als Insta-Story veröffentlichten „Dirty Donnerstag“ bekannt geworden, an dem sie Liebes-, Sex- und Beziehungstipps gibt.

Auch in ihrem neuen Programm „Etepetete“ widmet sich die „One Woman Army“ Themen, die alle interessieren, über die aber nur wenige offen sprechen. -pat



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für Mademoiselle Nicolette. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Etepetete“ bis Di, 19.4. -pat