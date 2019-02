Cirque Nouveau ist das eine – und im Tollhaus ja bereits seit Langem fest verankert.

Das, was Mä Hyrrä machen, heißt aber „Cirque Niveau“ und scheint eine noch neuere Spielart der an sich schon recht neuen Kunstform zu bezeichnen. „Hyrrä“, auf Finnisch „der Kreisel“, war schon in verschiedenen Namenskombinationen in Karlsruhe zu sehen, nun spielt der „Zirkus ohne Elefanten“ eine bezaubernde Inszenierung zwischen Straßenkunst und Avantgarde-Theater, zwischen Akrobatik und künstlerischer Freiheit. -bes