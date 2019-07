Märchen Inklusion?

Inklusion, das heißt: Jeder, auch ein Mensch mit Behinderung, hat alle Möglichkeitstüren offenstehen.

Zumindest in der Theorie. In der Praxis kommt allerdings manchmal der Rollstuhl nicht über die Türschwelle oder die Gesellschaft stellt doch gewisse Ansprüche, die nicht jeder erfüllen kann. Ist die Inklusion also nur ein Märchen?

Die Spinner wollen es herausfinden und schicken zwei junge Menschen, Hänsel und Gretel, auf den Weg durch eine Welt, in der die Sache mit Anerkennung, Respekt und Selbstbestimmung sich nicht immer so ganz einfach gestaltet, besonders wenn man irgendwie anders ist...

Anschließend folgen im Sandkorn noch eine Handvoll Aufführungen von Harald Hursts „Tatort – so isch’s wore“ (19./20.7., 19.30 Uhr, 21.7., 18.30 Uhr) sowie ein Gastspiel der „Vi(R)tuosen“ rund um Vitus Böhler, die sich von mitelalterlichen Troubadourgesängen bis zu Jazzigem singen und spielen (Do, 25.7., 20.15 Uhr). -bes