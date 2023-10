Magie & Vogelsang

Die Flöte gilt als ältestes Musikinstrument.

Und war in allen bekannten Kulturen und schon seit 30.000 Jahren das Instrument, mit dem die Geister beschworen wurden oder Naturlaute, besonders Vögel, imitiert wurden. In der westlichen Popmusik ist sie eher wenig zu finden, dafür umso mehr in der aktuellen afrikanischen Popmusik.

Es spielen die FlötistInnen Daniela Lieb, Susanne Kaiser und Karl Kaiser, die sich im Freiburger Barockorchester fanden. -rw