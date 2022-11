Zum ersten Advent begibt sich Marc Marshall auf alljährliche Weihnachtstournee.

Mit seinem Konzertprogramm verbindet er traditionelle Weihnachtslieder und -texte, die Familie und Freundschaft ehren, und greift im Zusammenspiel mit seinem Publikum sensitiv Rhythmus und Gefühl des Augenblicks auf. Begleitet wird der Baritonschöngeist am Klavier von René Krömer, einst Pianist von Udo Jürgens.

Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen fürs Konzert in Bretten 2 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Weihnachten mit Marc Marshall“ bis So, 4.12. -pat