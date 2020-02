Marc Marshall & Gäste

Er ist nicht nur Musiker und Entertainer, sondern auch Familienmensch mit Haltung.

Marc Marshall möchte, dass so viele Kinder wie möglich eine sorgenfreie Kindheit erleben können. Mit seinem Benefizkonzert unterstützt der Sänger den Karlsruher Verein „NPH Kinderhilfe Lateinamerika“, der seit über 60 Jahren Schulen, Krankenhäuser und Kinderdörfer in neun Ländern betreibt.

Der Erlös des Abends fließt in den Bau einer Schule in Haiti. Als Bariton sprengt Marc Marshall die Grenzen zwischen Klassik, Pop und Jazz. Durch sein Duo mit Jay Alexander und Engagements als TV-Moderator wird der Badener auch jenseits der klassischen Musikwelt geschätzt. In der Stadtkirche konzertiert er mit dem Pianisten René Krömer. -fd