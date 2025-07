Marcel Adam Trio

Der Lothringer Liedermacher, Komponist, Buchautor und Comedyschreiber ist mit seinem Trio auf Abschiedstournee.

Begleitet wird Marcel Adam von seinen Musikerkollegen Christian Fantauzzi (Akkordeon) und Christian Conrad (Gitarre/Mandoline/Bass). Neben Chansonklassikern von Piaf, Brel, Aznavour, Wader und Element Of Crime präsentieren sie seine oft in lothringischer Mundart gehaltenen Eigenkompositionen; auf dem Programm stehen dabei u.a. die Klassiker „Wunder geschehen“, „S’Onna“ oder „Von guten Mächten“, eingebettet in Anekdoten über aktuelle Themen oder Adams Jugendjahre. -pat