Marco Hermanns Comedy-Cocktail

Das supererfolgreiche Format des Rastatter Comedians geht in seine 17. Auflage.

Und damit auch allemal drankommen, wird sein „Comedy-Cocktail“ diesmal zwei Tage lang gemixt. Mit dabei sind der „unglaubliche Heinz“ Gröning und John Doyle begrüßt das Publikum in der Stresswelt der modernen Familie. Der Wahl-Kölner Sascha Korf tritt den Kampf gegen das Verstummen an und Tim Becker entführt in seine verrückte Wohngemeinschaft mit acht Darstellern und Charakteren. -rw