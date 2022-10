Svenja Viola Bungarten wurde mit ihren vielfach ausgezeichneten Stücken u.a. zu den „Autorentheatertagen“ am Deutschen Theater Berlin eingeladen und erhielt den „AutorInnenpreis“ des „Heidelberger Stückemarkts“ 2021.

Maria, Magda und Hildie: drei junge Frauen in einem katholischen Internat für schwererziehbare Mädchen, irgendwo in Deutschland, tief im Wald. Ihre Mitbewohnerinnen glauben felsenfest an Übersinnliches an diesem Ort, der feinsten Stoff für Albträume liefert. Hexenkinder, Nonnen im 13er-Pack und Gott höchstpersönlich spuken durch die Hirne der Mädchen… -rowa