Mario Barth, Teddy & Ehrlich Brothers

Drei Tage in Folge herrscht Hochbetrieb in der Karlsruher dm-arena.

Erst Beziehungsnachhilfe mit Mario Barth, dann Menschenkunde mit Teddy und abschließend eine Zaubershow der Extraklasse! VertreterInnen beiderlei Geschlechts hat der „King Of Comedy“ Barth auf seiner Seite bei „Männer sind bekloppt, aber sexy“ – die einen nicken eher in der Mitte der Aussage und die anderen gegen Ende. Und wenn das Comedy-Feuerwerk nicht nur im übertragenen Sinne funkelt, staunen alle!

Noch mehr Einblicke in männliche Gedankenwelten liefert Tedros „Teddy“ Teclebrhan, denn er weiß: „Ds passiert alles in dein Birne!“ – und in der Birne von Teddys Bühnencharakteren, sei’s Percy oder Lohan Cohan, der rassischdische Schwabe Ernst Riedler oder der im Integrationstest scheiternde Antoine. Schlicht „Faszination“ versprechen dann die Brüder Andreas und Chris.

Nach der Erfolgstour „Magie – Träume erleben“ sind die Ehrlich Brothers mit einer neuen Show der großen Illusionen unterwegs: Allein neun Lkw sind nötig, um die Requisiten und das Bühnenbild zu transportieren – schließlich soll auf der Bühne ein Monstertruck aus dem Nichts erscheinen und eine echte Harley fliegen! -bes

