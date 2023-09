Einer der kreativsten Köpfe der deutschen Comedyszene „ist raus!“ – und nimmt sein Publikum mit.

Raus aus der Quarantäne, aus anstrengenden Internetdiskussionen und lustigen Whatsapp-Gruppen, aus Wichtigtuerei und Selbstoptimierung – und als Dauercamper wenige Meter neben der eigenen Wohnung auch raus aus den eigenen vier Wänden.

In seiner neuesten Soloshow feiert Markus Barth, ehemaliger Texter für TV-Formate wie die „Wochenshow“ und „Ladykracher“, mehrfach preisgekrönter Stand-up-Comedian und Bestseller-Autor („Mettwurst ist kein Smoothie“, „Zwanzigtausend Reiseleiter“), Stammgast in sämtlichen Comedy- und Kabarettsendungen („Pufpaffs Happy Hour“, „Quatsch Comedy Club“), Radiokolumnist bei WDR 5, Podcaster („Erzähl mir was Gutes!“) und Youtuber („Die Woche in kurz“) die „Rücktrittbremse im Hamsterrad“. -pat