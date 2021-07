Marotte open air 2021

Kleine Figurentheater-Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Pettersson und Findus, den Olchis, Räuber Hotzenplotz & Co. freuen!

Seit Mitte Juni spielt die Marotte open air unter Bäumen auf kleiner Bühne im Waldzentrum, das mit der Buslinie 73 ab Europaplatz oder mit dem Fahrrad und fußläufig gut zu erreichen ist; Pkw-Parkplätze sind eher rar.

Auf dem Juli-Spielplan stehen ab drei Jahren „Der kleine Eisbär“ (Sa, 10.7., 16 Uhr), ab vier „Teufelchen und die Pfannkuchen“ (Sa, 17.7., 16 Uhr; So, 18.7., 11 Uhr) sowie Peter und der Wolf (Sa, 31.7., 16 Uhr) und ab fünf „Pettersson zeltet“ (Sa, 3.7., 16 Uhr; So, 4.7., 11 Uhr), „Piggeldy & Frederick“ (Mi+Do, 7.+8.7., 10 Uhr; Do, 15.7., 10 Uhr; So, 25.7., 11 Uhr) sowie „Ritter Rost“ (Do, 29.7., 10 Uhr). Bei Regen entfällt die Vorstellung, sichergehen kann man im Zweifelsfall auf www.marotte-figurentheater.de. Und für die Erwachsenen gibt die Marotte vom 28. bis 30.7. im Klotze-Theaterzelt um 20 Uhr die bitterböse Satire über die Entmoralisierung der Informations- und Unterhaltungsindustrie zum Besten: „Er ist wieder da“ nach dem Erfolgsroman von Timur Vermes. -pat