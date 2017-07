Seit 1997 bilden Bariton Marc Marshall und Tenor Jay Alexander ein badisches Meistersinger-Duo, das seine stilistische Vielfalt auf Open-Air-Bühnen, in Philharmonien und Hallen, aber auch in Kirchen zelebriert.

Das 20. Jahr feiern sie im Rahmen des 111. „Ötigheimer Theatersommers“ mit gleich drei Jubiläumskonzerten, bei denen Marshall & Alexander begleitet von einer Band unter Frank Laubers Leitung die großen Melodien ihre Karriere wie „La Stella Piu Grande“, „Le Stagioni Che Verranno“, „Another Day“, „Mandami Via“ und natürlich „Hand in Hand“ anstimmen.

