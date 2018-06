Nach den Ötigheimer Jubiläumskonzerten zum 20-jährigen Bestehen des Sängerduos gehen Marc Marshall und Jay Alexander diesmal auf „Große musikalische Weltreise“.

Dabei präsentieren sie ein komplett neues, exklusiv für den 112. „Theatersommer“ zusammengestelltes Freilichtbühnen-Programm, in dem sich Marshall & Alexander internationaler Folklore aus aller Herren Länder, von Deutschland über Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und den USA bis nach Irland annehmen. Arrangiert werden die landestypischen Klänge von einem Ensemble um den Musikalischen Leiter Frank Lauber.

INKA verlost 2 x 2 Tickets für einen Wunschtermin von Marshall & Alexander (Di/Mi/Do, 21./22./23.8., 20 Uhr). Teilnahme per E-Mail bis So, 8.7. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Melodien aus aller Welt“.-pat