Seit 2001 zählen die Konzerte von Marshall & Alexander traditionell zum Gastspiel-Programm des „Ötigheimer Theatersommers“.

Bariton Marc Marshall, der als Impresario von „Mr. M’s Jazz Club“ alljährlich die ganz großen Namen nach Baden-Baden holt und Tenor Jay Alexander widmen sich den Melodien aus „Grand Prix“ und „Eurovision Song Contest“ von Abba bis Udo Jürgens, von Nicole bis Celine Dion und von Stefan Raab bis Conchita Wurst. Neben Hits wie „Waterloo“, „Rise Like A Phoenix“, „Halleluja“, „Fly On The Wings Of Love“ und „Ein bisschen Frieden“ erklingen aber auch Lieder, die keine zwölf Punkte verbuchen konnten. Stargast: der dreimalige „Grand Prix“-Sieger Johnny Logan.

INKA verlost 2 x 2 Tickets für einen Wunschtermin von Marshall & Alexander (Di-Do, 27.-29.8., 20 Uhr, bitte angeben). Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de bis Fr, 9.8. unterm Stichwort „Melodien aus aller Welt“. -pat