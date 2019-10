Wenn der Postbote zum Jagdobjekt wird und sich Bello am Esstisch als König der Bettler aufspielt, plädiert ihr Anwalt auf „Freispruch“.

So heißt das neue Programm von Martin Rütter, dem wohl bekanntesten deutschen Hundetrainer – oder besser Herrchentrainer: Denn Schuld trägt immer der Zweibeiner, wobei das Plädoyer für die Ausgestoßenen, Ausgesetzten und Ausgebüxten nicht nur fachlich-analytisch, sondern auch ziemlich erheiternd ausfällt!

