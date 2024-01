Seit 25 Jahren ist Martin Rütter auf tierisch-menschlicher Mission.

Im Auftrag der Hunde und zur Aufklärung ihrer Halter. Der deutsche Hundeprofi Nummer eins holt zur Not auch den Jogger von der Laterne, denn Rütter ist der Mann für alle Felle. -rw



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 3 x 2 Tickets für Martin Rütter. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Der will nur spielen“ bis So, 25.2.