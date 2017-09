Who the fuck is Masud Akbarzadeh?!

Na, ein junger Mann, der entweder aus Berlin oder aus dem Iran kommt (vielleicht sogar sowohl als auch?), irgendwo zwischen Mitte 20 und Mitte 30 ist und Comedy zwischen Stand-up und Tausendundeiner Nacht macht. Wer ihn näher kennenlernen will, besuche die erste Soloshow, in der sich Masud der Menschheit vorstellt: Durch seine Augen wird die Welt zu einem aufregenden Spielplatz voller kindisch-ernster Fantasie, aber auch bitter-süßer Realität. Anschließend gibt’s Tanzbar mit DJ Ralf & DJ Faris. -bes