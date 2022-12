Mathias Richling

Eine demolierte querliegende Ampel platzierte Regisseur Günter Verdin ins Bühnenbild der neuen Richling-Show.

Denn die Ampel leuchtet Richling in seinem Post-Merkel-Programm in allen Facetten aus. Als Ein-Mann-Untersuchungsausschuss taxiert er das unterschiedliche Versagen von Politikern wie Karl Lauterbach, Christine Lambrecht oder Manuela Schwesig in Bezug auf Pandemie, Ukraine-Krieg und Klimawandel, vorgeladen sind auch Schröder und Putin selbst.

Im Rahmenprogramm treten zur weiteren Erbauung auch Alice Schwarzer, Boris Becker, Rolando Villazon und Andreas Gabalier auf. -rw