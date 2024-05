Maulbronner Klosterkonzerte 2024

Anfang Juni stellt die Lautten Compagney Berlin, eines der renommiertesten und kreativsten deutschen Barockensembles, ihren runden Tisch im Laienrefektorium auf und lässt eine im 17. Jh. gebräuchliche Musizierpraxis aufleben.

Das Ensemble nimmt um den Tisch Platz, um gleichberechtigt miteinander zu musizieren. Gemeinsam lassen sie Musik aus der Zeit des Westfälischen Friedens 1648 erklingen, u.a. von Schütz und Monteverdi. Die Musiker werden gleichzeitig zu historischen Figuren und zitieren Texte des 17. Jh. von Philosophen, Künstlern, Gelehrten und Dichtern. Das Konzert bildet den Abschluss des „Welterbetages“ im Kloster Maulbronn (So, 2.6., 20 Uhr). Eine Woche später nimmt der Maulbronner Kammerchor sein Publikum in den beliebten „Wanderkonzerten“ (Sa+So, 8.+9.6., 10 Uhr) mit auf einen Streifzug durch die malerische Kulturlandschaft des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, musikalisch und kulinarisch bestens versorgt.

Peter Holder, der Organist des britischen Königshauses in Westminster Abbey, gastiert am Sa, 15.6., 18 Uhr, mit einem britischen Orgelprogramm in der Klosterkirche. Tags drauf, So, 16.6., 18 Uhr, ist ein Geschwisterduo im Laienrefektorium zu erleben: Baiba Skride (Violine) und Lauma Skride (Klavier) spielen Sonaten von Beethoven Ravel und Prokofjew. Mit Saxofon und Akkordeon begeisterte das Duo Anemos bereits beim „Deutschen Musikwettbewerb“ 2022. Am Fr, 28.6., 20 Uhr, laden die beiden Vollblutmusiker Ažne Rupnik und Marko Trivunović zu einer musikalischen „Zeitreise“ in die Klosterkirche ein.

Die Wurzel der Chormusik sucht der Maulbronner Kammerchor am So, 30.6., 18 Uhr, in seinem A-cappella-Konzert. Ausgehend vom Mönchsgesang der Gregorianik schlägt der Chor der „Klosterkonzerte“ unter Leitung von Benjamin Hartmann seinen Bogen bis ins Heute. -rw