Maurice Ravel zum 150. Geburtstag
Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025
Ravels Kammermusik umfasst wenige Werke, die aber ungewöhnlich besetzt sind.
Er vermischte Einflüsse des französischen Baskenlandes mit Verträumtem und Exotischem – so lehnt sich der zweite Satz seines Klaviertrios an eine poetischer Deklamation aus Malaysia an; auch Jazzelemente finden sich, der zweite Satz der G-Dur-Violinsonate ist ein Blues.
Weiter im Programm sind „La Valse“ für Violine und Klavier und das Klaviertrio a-Moll. Prof. Laurent Albrecht Breuninger (Violine) begrüßt zahlreiche Solisten. -rw
Mi, 12.11., 19.30 Uhr, HfM, Karlsruhe
