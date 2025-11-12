Maurice Ravel zum 150. Geburtstag

Ravels Kammermusik umfasst wenige Werke, die aber ungewöhnlich besetzt sind.

Er vermischte Einflüsse des französischen Baskenlandes mit Verträumtem und Exotischem – so lehnt sich der zweite Satz seines Klaviertrios an eine poetischer Deklamation aus Malaysia an; auch Jazzelemente finden sich, der zweite Satz der G-Dur-Violinsonate ist ein Blues.

Weiter im Programm sind „La Valse“ für Violine und Klavier und das Klaviertrio a-Moll. Prof. Laurent Albrecht Breuninger (Violine) begrüßt zahlreiche Solisten. -rw