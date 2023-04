Am 8.5.1985 predigte Richard von Weizsäcker von „Erlösung durch Erinnerung“.

Spätestens mit dieser Formel hat an diesem Tag das deutsche „Versöhnungstheater“ seine Pforten geöffnet. So betitelt der jüdisch-deutsche Autor Max Czollek sein neues Buch, in dem er den Finger in die deutsche Wunde legt: Czollek kritisiert die inszenierte Erinnerungskultur als bloße Choreografie von Ersatzhandlungen, als Symbol-Politik statt konkreter Entschädigungen.

Viele Opfer des NS-Regimes warten bis heute auf Reparationen. Derweil fühle sich Deutschland durch die eingeübten Rituale an Gedenktagen Kilo für Kilo von seiner Schuld entlastet. Mit Gespräch im Anschluss. -fd