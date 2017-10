„Das hat mir noch gefehlt“, der Name der 2017er-Show von Max Raabe, verweist auf zwei Hintergründe.

Zum einen ist es eine bald 100 Jahre alte Liedzeile, die weitergeht mit „...dass du jetzt einen anderen liebst!“, zum andern war es eine Aufforderung ans Publikum, die eigenen Lieblingslieder ins Programm zu wählen.

„La Mer“ ist hier die Nummer eins geworden, nicht fehlen darf natürlich auch der Klassiker „Kein Schwein ruft mich an“ – all das und noch viel mehr wie gewohnt vorgetragen mit lässiger Eleganz und gepflegtem Schwung!

INKA verlost 3 x 2 Tickets für das Konzert am So, 22.10., 18 Uhr, im Congress Centrum Pforzheim. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Max Raabe & Palast Orchester“.