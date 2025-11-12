Wer führt einen Vogelschwarm an?





Wer kontrolliert einen Flusslauf?

Fünf Zirkusartisten und Tänzerinnen (Knot On Hands, Felix Zech und das Duo Marta & Kim) verweben dies in „Meander“ zu einer visuellen Landschaft. Sie gleiten und klettern übereinander und untereinander, steigen in die Höhe oder verschlingen sich zu einem Körper sowie Zirkus, Tanz und Performance zu einem Gesamtkunstwerk! -rw