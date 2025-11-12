Meander

Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025

Meander

Wer führt einen Vogelschwarm an?

Wer kontrolliert einen Flusslauf?

Fünf Zirkusartisten und Tänzerinnen (Knot On Hands, Felix Zech und das Duo Marta & Kim) verweben dies in „Meander“ zu einer visuellen Landschaft. Sie gleiten und klettern übereinander und untereinander, steigen in die Höhe oder verschlingen sich zu einem Körper sowie Zirkus, Tanz und Performance zu einem Gesamtkunstwerk! -rw

Mi, 12.11., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

Anfang « Maurice Ravel zum 150. Geburtstag | Lukas Aue » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 1 plus 1.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Der König der Löwen

König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin

Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025

Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.

Weiterlesen …
Martyna Mišeikytė (Foto: Simona Mockevičienė)

Klangreise der Posaune

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025

Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.

Weiterlesen …
Ole Hoffmann

Jäger des verlogenen Satzes

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025

Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?

Weiterlesen …
Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Bora (Foto: Rina’s Photography)

Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …

Lukas Aue

Bühne & Klassik // Artikel vom 16.11.2025

Zirkus und Theater.

Weiterlesen …
Werbung
Meander

Meander

Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025

Wer führt einen Vogelschwarm an?

Weiterlesen …

Maurice Ravel zum 150. Geburtstag

Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025

Ravels Kammermusik umfasst wenige Werke, die aber ungewöhnlich besetzt sind.

Weiterlesen …
Werbung
Lilly Thornton

„Blue Church“ feat. Thornton-Möck-Duo

Bühne & Klassik // Artikel vom 12.11.2025

Mit Lilly Thornton und Ull Möck treffen sich zwei Jazzmusiker zu Textbeiträgen zum Thema „Lebenskarussell“ von Klaus Nagorni.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper