Statt eines der Repertoire-Stücke coronagerecht zu ändern und Abstände zu erfinden, wo keine hingehören, geht das Jakobus-Theater volles Risiko und bringt nach der Zwangspause mit der Komödie von Alexandra Maxeiner eine Neuproduktion auf die Bühne.

Freie Entfaltung der Talente und der privaten Wünsche dank Traumjob und fettem Gehalt. Eine Hürde ist aber noch zu nehmen: das Vorstellungsgespräch beim Firmenchef mit lockerer 68er Vergangenheit. Der hat Mark samt Ehefrau Lena in sein Landhaus eingeladen, sitzt aber angeblich am Flughafen fest – der Schlüssel zum Haus lässt sich nicht finden, und ein zweites Paar taucht auf. Kurzerhand klettern alle durch das Fenster ins Haus...

„Mehr high als frei“ ist eine Komödie über die Ideale und wilden Zeiten von einst, den Besitzstand von heute und die Karriere von morgen, garniert mit Seitenhieben auf den aktuellen Corona-Alltagswahnsinn. Inszeniert von Carsten Dittrich, u.a. bekannt vom Marotte Figurentheater, dem Theater Fiesemadände und den „Ettlinger Sagen bei Nacht“.

Das kleinste der drei Theater im Theaterhaus und Karlsruhes größtes Amateurtheater verfügt eigentlich über 80 Sitzplätze und spielt an über 100 Vorstellungen pro Jahr für weit über 6.000 Zuschauer. Wechselnde Regisseure bringen mit dem fast 30-köpfigen Ensemble pro Jahr drei bis vier neue Produktionen auf die Bühne im Karlsruher Westen. Seit der aktuellen Saison gibt es auch das eigene junge Ensemble Act.Teen, das – so Corona will – im Herbst mit „Fehldiagnose – Warum Liebe nicht wie Blinddarm ist“ seine erste Produktion auf die Bühne bringt. -rw