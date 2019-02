Jetzt ist sie fertig, die neue Jakobus-Eigenproduktion „Meine Braut, sein Vater und ich“.

Die Hauptperson der Komödie, Henri, hat Unglück im Glück: Seine Tante vererbt ihm eine Million, allerdings nur unter der Bedingung, dass er heiratet. Das passt dem eingefleischten Junggesellen gar nicht in den Kram, und so nimmt er den Vorschlag seiner Anwältin, einfach einen Mann zu heiraten, gerne an. Doch als Henris Vater seinen neuen Schwiegersohn kennenlernt, wird die Ehe zum rosaroten Alptraum…-bes