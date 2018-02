Mélodies françaises

Musikalischen Charme und Esprit aus Frankreich versprüht dieses Trio.

Isabel Delemarre (Sopran), Heidrun Paulus (Block- und Querflöte) sowie Naila Alvarenga (Klavier) tun sich zusammen, um in der Musik französischer Komponisten des 19. Jahrhunderts so einige Schätze zu heben. Wer in der Musikgeschichte nicht so firm ist, dass er gleich die Richtung kennt: Camille Saint-Saëns oder Claude Débussy gehören beispielsweise dazu.