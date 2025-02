Messe Karlsruhe: Comedy, Filmmusik & Klassik

Das Karlsruher Kongresszentrum ist im Frühjahr wieder Hotspot für große Kulturevents.

Vielfach vertreten ist das komödiantische Fach mit Tahnee („Blütezeit“, Sa, 22.3., 20 Uhr) und Johann König („Wer Pläne macht wird ausgelacht!“, Do, 27.3., 20 Uhr, beide Konzerthaus, s. sep. Tipp), Bülent Ceylan („Yallah hopp!“, Do, 27.3., 20 Uhr), Helge Schneider („Ein Mann und seine Musik“, Di, 1.4., 20 Uhr) und Kaya Yanar („Lost“, Fr, 16.5., 20 Uhr, je Schwarzwaldhalle).

Aber auch Stephan Mross (Mi, 5.3., 18.30 Uhr) macht auf „Immer wieder sonntags“-Tour Station. Im Konzerthaus stehen außerdem „The Magical Music Of Harry Potter – Live in Concert“ (So, 13.4., 15 Uhr) und „Der Herr der Ringe & Der Hobbit – Das Konzert“ (19 Uhr), „The Music Of Hans Zimmer & Others – A Celebration Of Film Music“ (Sa, 12.4., 20 Uhr) sowie die diesmal auf „Brahms & Beethoven“ fokussierte Klassische Philharmonie Bonn (So, 6.4., 20 Uhr) auf dem Programm. -pat