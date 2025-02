Methodisch inkorrekt 2.0 & Luan Comedy Show

In ihrem mehrfach ausgezeichneten Podcast sprechen Dr. Nicolas Wöhrl und Dr. Reinhard Remfort seit 2013 über aktuelle Forschung, Experimente und gehen im „Schwurbel der Woche“ gefährlicher Esoterik und Co. an den Kragen.

Fünf Jahre später verlassen sie erstmals das heimische Mikrofon und bringen ihre Wissenschaft auf die Bühne. „Methodisch inkorrekt 2.0 – Das Mi-Perium schlägt zurück“ heißt die neue Show der beiden Physiker (So, 9.3.). Und in seiner Stand-up-„Comedy Show“ schlüpft der Stuttgarter Youtuber in die Rollen des Deutschen Dirk, des Kroaten Ivica und des wie Luan selbst aus Albanien stammenden Fatmir, mit deren Hilfe er belustigende Storys aus seiner Jugend hervorkramt und sein Publikum auch mit auf Polizeistreife nimmt (Sa, 15.3.). -pat