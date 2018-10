Michael Feindler

Er kommt aus dem Umfeld des Poetry Slam und macht jetzt Kabarett nach Versmaß.

Als Lyriker unter den Kabarettisten hält er hartnäckig an der Behauptung fest, man dürfe dem Publikum ruhig etwas mehr zutrauen in Hinblick auf Denkleistung, Schmerzgrenze und Empfindsamkeit. Reime und Rhythmen sind dabei kein Selbstzweck, sondern bilden den Teppich, auf dem man über alles stolpert, was darunter gekehrt wurde. Das ist intensiv und intelligent, leichtfüßig und tiefgründig, da hat die Sprache Musik und die Musik Sprache. -bes