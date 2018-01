Manche mögen kritisch anmerken, es sei nicht angemessen, sich immer nur ums Private zu kümmern, wo uns doch die große weite Welt beinah täglich um die Ohren fliegt.

Der bayerische Liedermacher Michael Fitz sieht das anders: Egal, was zwischen Menschen an Großartigem oder Grausamem geschieht, alles hat irgendwo seinen Ursprung – manchmal sogar bei uns.

Und so singt er in „Des bin I“ weiterhin vom ganz und gar Privaten, in dem sich jeder wiederfinden kann: Willkommen im eigenen Wahnsinn. Und viel Spaß dabei! -bes