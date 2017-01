Im September wurde Michael Reudenbach 60 Jahre alt.

Der Komponist, der zunächst Kirchenmusik studierte, unterrichtete Musiktheorie an der HfM, bevor er nach Dresden und schließlich Stuttgart ging, um Komposition zu lehren. Als Interpret an der Orgel und im Continuo ist er sowohl in der Fluxus-Musik als auch dem 17. Jahrhundert zu Hause. Daneben hat er regelmäßig komponiert: Das Ensemble für Neue Musik der HfM stellt sechs seiner Stücke aus den Jahren 1993 bis 2009 vor. -fd