„Denken ist wie googeln, nur krasser!“, heißt es so schön.

Der mehrfach preisgekrönte Musikkabarettist widmet sich in seinem neuen Programm der Unsitte, Fragen mit dem Griff nach dem Handy zu beantworten. Michael Sens bringt in „Mozartgoogeln“ seine musikalischen Fertigkeiten an Klavier, Violine und Gesang zum Ausdruck – samt aberwitziger Geschichten. Wer mit Klassik bisher nichts anfangen konnte, ist nach diesem Kabarettabend weiterhin kein Opernfan. Aber er weiß, warum. -pat