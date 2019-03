Mongos, Fliegen lernen & Konzerte für Kinder

„Mongos“ von Sergej Gößner ist Jugendtheater ab zwölf.

Im Krankenhaus werden Ikarus, seit kurzem querschnittsgelähmt, und Multiple-Sklerose-Patient Francis zu besten Freunden. Bald kommt es für die zwei zur Krise, als es bei Ikarus mit den Mädels nicht so läuft wie gewünscht (Fr, 15.3., 18 Uhr + Do, 4.4., 11+19 Uhr, Insel). Auch die Allerkleinsten ab zwei Jahren können ins Theater; in „Fliegen lernen“ geht es um die Schwerkraft (Fr, 29.3., 11 Uhr + So, 31.3., 14+16 Uhr, Insel).

Gleich am Fr, 15.3. um 11 Uhr gibts den „Karneval der Tiere“ (ab sechs). Von einem Musiker, der sieben Fliegen auf seinem Marmeladenbrot plattschlug, erzählt das 3. Kleinkinderkonzert (ab drei; Fr-So, 22.-24.3., je 9.30+11 Uhr, Insel). Die Geschichte von Babar, dem Elefanten, steckt im 3. Kinderkonzert (ab sechs) mit Musik von Poulenc bis Stravinsky (So, 7.4., 11+15 Uhr). Am Di, 9.4., 11 Uhr, erwacht beim Kinderkammerkonzert der Vogel Baby Dronte wieder zum Leben. -fd