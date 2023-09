Eine Komödie über Schlafentzug?

Ja, und es wird noch skurriler: Denn dass zwei Freundinnen in einer Kellerwohnung Kampftechniken üben, eher ungewöhnliche, bewaffnet mit Chips, Wein und teuren Lautsprechern, gehört meist nicht zu einem normalen „Montag“. In der deutschen Kleinstadt nahe einem amerikanischen Militärstützpunkt wird es brenzlig – und so das Stück zum „häuslichen Thriller“.

Das Werk von Kate Tarker erlebt am Staatstheater seine deutschsprachige Erstaufführung. Adaptiert von Cornelia Enger, Regie führt Lily Sykes. Zur Premiere gibt’s eine Einführung mit Autorin und Regisseurin (18.30 Uhr). -sb