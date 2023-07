Montagsreihe im Innenhof des Frank-Loebschen Hauses

Den Auftakt der kleinen Montagsreihe im Innenhof des historischen Gebäudes bestreitet am Mo, 17.7. die sizilianische Sängerin Etta Scollo.

Ihr musikalischer Stil ist geprägt von einer Melange aus Musik, Literatur und Dichtung. Sie stellt ihr neues Album „Ora“ live vor, das poetisch und politisch berührt. Das multinationale Quartett „Radio Rumeli“ spielt am Mo, 24.7. Balkan Grooves und arrangiert und interpretiert Musikstücke vom Kaukasus bis nach Andalusien.

Am Mo, 31.7. ist die Hamburger Blueslegende Abi Wallenstein und das Münchener Boogie- und Zydeco-Urgestein Ludwig Seuss zu Gast. Sie geben ein gemeinsames Konzert mit dem Pfälzer Hans Steinbacher an der Bluesharp. 2022 wurde Wallensteins Album „Spirit Of The Blues“ mit dem „German Blues Award“ ausgezeichnet. -rw