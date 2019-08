Mord in der Oper

In der Oper wird nicht nur geliebt und getrennt, sondern auch gemordet.

An drei Abenden geht das Ensemble des Theaters in der Orgelfabrik berühmten und mysteriösen Mordfällen aus der Oper auf die Spur. Von Bizets „Carmen“ über Verdis „Othello“, von Puccinis „Tosca“ bis zur „Lucrezia Borgia“ von Donizetti reichen die Verbrechen, und so vielfältig wie die Musik sind auch die Tötungsmotive: Mord aus Leidenschaft (28.8.), Mord aus Machtgier (4.9.) und Mord aus Verzweiflung (11.9.) kristallisieren sich in einer unterhaltsamen Dreierreihe als Kernantriebe heraus. -fd