Ende 2014 feierte „Khayelitsha – My Home“ in Deutschland seine Uraufführung – und avancierte zum international größten Erfolg der „Mother Africa“-Geschichte.

Jetzt kehrt die Show in neuer Inszenierung zurück: Mit neuen spektakulären Showacts, leidenschaftlicher Musik und Tanz führt die Handlung - wie immer mit rein afrikanischen Künstlern - erneut in das südafrikanische Township „Khayelitsha“ („unsere neue Heimat“). In diesem größten Township Südafrikas in der Nähe von Kapstadt leben rund zwei Mill.

Menschen verschiedener Herkunft und Religionen auf engstem Raum, oft noch in selbstgebauten Hütten aus Blech, Holz oder Pappe. Mit dieser Kulisse arbeiten auch die Regisseure Winston Ruddle und Ulrich Thon, die gemeinsam mit der Choreographin und Tänzerin Noluyanda Mqulwana, die selbst aus dem Township stammt, den Herzschlag, Puls und Rhythmus dieses kulturellen Schmelztiegels kongenial auf die Bühne bringen. -rw