Mother Africa & Magic Shadows

Seit 15 Jahren bietet die Zirkusproduktion „Mother Africa“ Künstlern vom schwarzen Kontinent die Möglichkeit, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren.

Ihre „New Stories From Khayelitsha“ zeigen vor der Kulisse aus Wellblechhütten und Pappständen einen Tag im Township zwischen Straßenverkäufern und Gauklern. Dann entfaltet das Schattenspiel als eine der ältesten Kulturtechniken die volle Strahlkraft: Das US-Ensemble Catapult nimmt sein Publikum in „Magic Shadows“ mit auf eine Reise von Paris nach Peking und erzählt in Hunderten Metamorphosen einzelne humorvoll-emotionale Geschichten – wie jene von Mauzart, der musikalischen Maus, die im Haus von Wolfgang Amadeus lebt. -pat