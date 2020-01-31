Moving Shadows

31.01.2026

Moving Shadows (Foto: Michaela Köhler-Schaer)

Dieses weltweit gefeierte Theater des Kölner Ensembles Die Mobilés stellt nicht erst seit dem Gewinn bei „La France a un incroyable talent“, dem französischen „Supertalent“, 2012 in Paris alles in den Schatten!

Jetzt ist die Gruppe „On Fire“: Unter Regie der Kreativköpfe Stefan Südkamp und Michaela Köhler Schaer eröffnet ihr Schattentänzerprogramm einen neuen pulsierenden Spielplatz der Fantasie mit dynamischen Choreografien, faszinierenden Bildern, berauschender Musik und visueller Lichtpoesie. -pat

Sa, 31.1., 20 Uhr, Badnerhalle, Rastatt

