Moving Shadows

Dieses weltweit gefeierte Theater des Kölner Ensembles Die Mobilés stellt nicht erst seit dem Gewinn bei „La France a un incroyable talent“, dem französischen „Supertalent“, 2012 in Paris alles in den Schatten!

Jetzt ist die Gruppe „On Fire“: Unter Regie der Kreativköpfe Stefan Südkamp und Michaela Köhler Schaer eröffnet ihr Schattentänzerprogramm einen neuen pulsierenden Spielplatz der Fantasie mit dynamischen Choreografien, faszinierenden Bildern, berauschender Musik und visueller Lichtpoesie. -pat